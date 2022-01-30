В ЕС раскрыли подробности новых санкций против России

Евросоюз готовит меры, способные нанести серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе для ее «сдерживания». Об этом в своем блоге сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые повлекут серьезные последствия для российской экономики и финансовой системы», - написал он.

В частности, среди возможных санкций называются меры экспортного контроля, которые призваны отказать РФ в «продуктах, необходимых ей для реализации стратегических амбиций», уточнил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз и США координируют свои действия в отношении Москвы, ЕС также участвует в дискуссиях, связанных с переговорами Россия - США и Россия - НАТО.

По словам дипломата, сложившаяся сегодня ситуация является самой опасной со времен холодной войны и следует не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее СМИ сообщили о совместной подготовке властями Великобритании и Евросоюза при поддержке США новых пакетов санкций против России. Предполагается, что они будут нацелены на ограничение финансирования российских газовых проектов.