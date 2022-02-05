Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
По кадрам видео становится ясно, что от кабины грузовика в результате ДТП фактически не осталось ничего, водитель же чудом остался в живых.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На месте крушения надземного пешеходного перехода на Горьковском шоссе начался демонтаж конструкции. Инцидент произошел в городском округе Балашиха.
Обрушение произошло на 30-м километре шоссе. По данным МЧС РФ, грузовик, двигавшийся по трассе, допустил самопроизвольный подъем кузова, который следовательно зацепил конструкцию и обрушил ее. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, что от кабины грузовика в результате ДТП фактически не осталось ничего. Водитель чудом остался в живых.
Обрушившееся строение полностью перекрыло всю проезжую часть. Движение в данном районе практически парализовано, водители вынуждены по возможности искать пути объезда.