Житель Турции 14 месяцев находится на карантине из-за положительных ковид-тестов

По сообщениям СМИ, житель Стамбула Музаффер Каясан вот уже более года, а точнее 14 месяцев, находится на постоянном карантине. Он заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года. Каясан проходил лечение в больнице, но после выписки его тесты продолжили показывать положительный результат.

У Каясана, которому 56 лет, было диагностировано 78 тестов в течение 14 месяцев. Но каждый раз турок получал «положительный результат на коронавирус». Все это время он не мог выйти из карантина, не мог общаться со своими внуками и был вынужден жить один дома. Теперь Музаффер Каясан решил обратиться за помощью к властям.

Ранее он призывал сограждан пройти вакцинацию, заявляя, что те «не имеют права убивать людей».

«Вы не имеете права убивать других, любой, кто хочет жить, должен быть вакцинирован», - приводит его слова турецкое издание Аhaber.

Каясан пояснил, что три года назад он перенес пересадку костного мозга. Операция прошла успешно. Но после он заразился COVID-19, с которым продолжает жить и по сей день.

«У меня было в общей сложности около 76 тестов за 14-месячный период. Было найдено 77-78. Все они были непрерывно положительными на COVID-19. Я постоянно положительный», - поделился житель Стамбула.

Он добавил, что при обращении к ученым и врачам, те сообщали ему, что его иммунная система ослаблена лейкемией.

«Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система ослаблена, потому что у меня лейкемия. И они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые прописывают. Это очень сложный процесс. Это сложный процесс как для тех, кто в больнице, так и для нас. Я на карантине 14 месяцев», - рассказал Каясан.

Музаффер Каясан сообщил, что не может объяснить, что происходит, но по сообщению ученых, «остатки COVID-19 все еще в вашем теле». Никаких симптомов он не испытывает.

Ранее в небе над Стамбулом был замечен зеленый метеорит. Проезжающие по дороге автомобилисты смогли увидеть пролетающий светящийся объект. Он испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.