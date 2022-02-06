Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Житель Турции 14 месяцев находится на карантине из-за положительных ковид-тестов

Марина Крижановская
09:26 06.02.2022
За все время нахождения на карантине турок сдал более 70 тестов на коронавирус и все они были положительными.
Житель Турции 14 месяцев находится на карантине из-за положительных ковид-тестов
© Фото: ahaber.com.tr
Читайте нас на:

По сообщениям СМИ, житель Стамбула Музаффер Каясан вот уже более года, а точнее 14 месяцев, находится на постоянном карантине. Он заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года. Каясан проходил лечение в больнице, но после выписки его тесты продолжили показывать положительный результат.

У Каясана, которому 56 лет, было диагностировано 78 тестов в течение 14 месяцев. Но каждый раз турок получал «положительный результат на коронавирус». Все это время он не мог выйти из карантина, не мог общаться со своими внуками и был вынужден жить один дома. Теперь Музаффер Каясан решил обратиться за помощью к властям.

Ранее он призывал сограждан пройти вакцинацию, заявляя, что те «не имеют права убивать людей».

«Вы не имеете права убивать других, любой, кто хочет жить, должен быть вакцинирован», - приводит его слова турецкое издание Аhaber.

Каясан пояснил, что три года назад он перенес пересадку костного мозга. Операция прошла успешно. Но после он заразился COVID-19, с которым продолжает жить и по сей день.

«У меня было в общей сложности около 76 тестов за 14-месячный период. Было найдено 77-78. Все они были непрерывно положительными на COVID-19. Я постоянно положительный», - поделился житель Стамбула.

Он добавил, что при обращении к ученым и врачам, те сообщали ему, что его иммунная система ослаблена лейкемией.

«Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система ослаблена, потому что у меня лейкемия. И они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые прописывают. Это очень сложный процесс. Это сложный процесс как для тех, кто в больнице, так и для нас. Я на карантине 14 месяцев», - рассказал Каясан.

Музаффер Каясан сообщил, что не может объяснить, что происходит, но по сообщению ученых, «остатки COVID-19 все еще в вашем теле». Никаких симптомов он не испытывает.

Ранее в небе над Стамбулом был замечен зеленый метеорит. Проезжающие по дороге автомобилисты смогли увидеть пролетающий светящийся объект. Он испускал зеленоватое свечение и оставлял в воздухе небольшой хвост.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:45 В стране и мире
Водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции
06:29 В стране и мире
В Гидрометцентре сообщили, какая погода ждет москвичей в воскресенье
05:53 Спорт
Бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC состоится 9 апреля
04:52 В стране и мире
Позвоночник в опасности: невролог рассказал, где нельзя спать
03:52 В стране и мире
Тепло и снежно: синоптик рассказала о погоде в столице на следующей неделе
Популярное
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.