Маткапитал-2022: стали известны новые условия получения и траты выплат

В программе материнского капитала в 2022 году произошли изменения с индексацией сумм и условий выплат. Так, 1 февраля в силу вступили изменения, связанные с индексацией по фактической инфляции. Росстатом был оценен уровень инфляции в России за 2021 год в 8,4%. На величину этого индекса обновились и выплаты по программе материнского капитала.

Так, суммы выплат стали следующими: 524 527,9 рубля - для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным после 1 января 2020 года, в случае рождения второго ребенка в этот период семье выплатят ещё 168 616 рублей. Семьям, у которых второй или третий ребенок появился после 2020 года при условии не полученного материнского капитала на первого ребенка, положена выплата в 693 144,10 рубля.

Отмечается, что для получения сертификата о маткапитале обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) более не нужно. Теперь информация о рождении ребенка в семье в ПФР передают органы ЗАГС сразу после оформления свидетельства о рождении. Через 15 календарных дней ПФР направит электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале «Госуслуги».

В случае, если ребенок в семье приемный, то необходимо самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд. Однако, сделать это можно онлайн, зайдя на сайте ПФР в «Личный кабинет гражданина».

В целом, для получения материнского капитала необходим факт рождения ребенка и гражданство Российской Федерации у его матери и у самого ребенка.

«Так как маткапитал является мерой государственной поддержки, то логично, что для его получения значение имеет только факт рождения ребенка и наличие у него и у его матери гражданства РФ. А дополнительные документы необходимы ПФР только в отдельных случаях, к которым относится и усыновление», - рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив изданию Life.

Отмечается, что теперь и мужчины имеют право на получение материнского капитала. Например, в случаях, если они являются гражданами России и единственными усыновителями, либо в одиночку воспитывают рожденного гражданкой России ребенка. То же право теперь применимо и к отцам детей, рожденных от суррогатных матерей.

Потратить материнский капитал, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ, с рождения ребенка можно на выплату ипотеки, на социальную адаптацию детей-инвалидов или на дошкольное образование. При достижении ребенком возраста трех лет, маткапитал может быть потрачен на покупку квартиры или дома без ипотеки, на строительство или реконструкцию дома, на платную школу, кружки и секции, ВУЗ и техникум или на накопительную пенсию мамы ребенка.

Отмечается, что по данным Министерства труда, более половины россиян - около 61%, получивших маткапитал, используют его именно для решения жилищных вопросов.

Ранее в Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в феврале. Среди них вопросы индексации пенсий, защита прожиточного минимума и другие законы.