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Психолог назвал возможные причины зимней депрессии

Марина Крижановская
02:10 23.01.2022
Отмечается, что основным фактором депрессии считаются персональные оценки происходящего.
Психолог назвал возможные причины зимней депрессии
© Фото: pexels.com
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Клинический психолог и писатель Михаил Хорс рассказал, почему иногда у людей случается зимняя депрессия. По мнению специалиста, отсутствие солнца и витаминов не вызывает повальную депрессию среди многих людей. Основным фактором Хорс считает «когнитивные причины стресса».

«Первый аспект - биохимический. Короткий световой день, отсутствие солнца, недостаток витаминов, это происходит со всеми, а депрессия не у всех - значит, это не 100%-ый фактор, который влияет на людей. Почему на одних влияет, а на других нет? Потому что, кроме химии, у нас есть когнитивные причины стресса - это наши оценки происходящего», - рассказал психолог RT.

Специалист уверен, что окончившиеся праздники, во время которых человек ленился, переедал и мало выполнял данные себе недавно, на Новый год, обещания вызывают у человека отрицательные эмоции и подобную оценку происходящего.

«Закончились праздники. В течение этих праздников человек чаще всего выпивал, переедал, вместо того, чтобы что-то полезное и интересное делать. Зарплата обычно платится в начале месяца, а тут ее надо подождать и кредитные платежи подоспевают. Плюс невыполнение данных себе на новый год обещаний. Такие обстоятельства чаще всего оцениваются людьми как отрицательные. Если оценки отрицательные, то человек эмоционально страдает», - пояснил Михаил Хорс.

Клинический психолог считает, что все дело в правильной оценке и формулировке понятий. И даже при не достижении целей, важно правильно классифицировать причины и дальнейшие действия.

«Люди эти внутренние факторы не учитывают. Они думают, раз они себе что-то пообещали, то должны выполнить - и ничто им не может помешать. Раз внешних препятствий, стены нет - иди. А страх? Это ведь тоже препятствие, только внутреннее. Нужно уйти от "я не выполнил свое обещание, это плохо" и оценивать так: "Я не выполнил свое обещание - это по-другому, не так, как я хочу". "По-другому" и "плохо" - это разные вещи. Если человек привыкнет к такой формулировке, ему уже легче станет», - уверен психолог Хорс.

Ранее психиатр Владимир Крупин сообщил, как COVID-19 сказывается на психике человека. По мнению специалиста, уже есть тенденция к тому, что коронавирус может незначительно ухудшить психологическое состояние, если оно уже было тяжелым, и в целом может понизить эмоциональный фон.

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