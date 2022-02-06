Спорт Фигуристка Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном турнире на Олимпиаде Алиса Кононенко Сообщается, что 15-летняя фигуристка за прокат короткой программы получила 90,18 балла. © Фото: Raniero Corbelletti AFLO Globallookpress Читайте нас на: Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла. Второй результат показала японка Вакаба Хигути с результатом 74,73 балла, а третье место заняла канадка Мадлен Скизас с 69,60 баллами. Сообщается, что Сборная России вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах, набрав 36 очков. Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в финале смешанной эстафеты по биатлону зимней Олимпиады в Пекине, завоевав первую для сборной первую«бронзу». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика