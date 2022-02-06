Фигуристка Валиева вывела сборную РФ на первое место в командном турнире на Олимпиаде
Сообщается, что 15-летняя фигуристка за прокат короткой программы получила 90,18 балла.
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Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине.
Как сообщает РИА Новости, 15-летняя Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла.
Второй результат показала японка Вакаба Хигути с результатом 74,73 балла, а третье место заняла канадка Мадлен Скизас с 69,60 баллами.
Сообщается, что Сборная России вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах, набрав 36 очков.
Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в финале смешанной эстафеты по биатлону зимней Олимпиады в Пекине, завоевав первую для сборной первую«бронзу».