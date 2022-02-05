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Сборная РФ по биатлону завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине

Алексей Курильченко
13:07 05.02.2022
Эдуадрд Латыпов уверенно держался на первом месте практически до самого финиша, но в конце его обошли.
Сборная РФ по биатлону завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Пекине
© Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в финале смешанной эстафеты по биатлону зимней Олимпиады в Пекине. Это первая «бронза» в копилке российской сборной.

Россиянин уверенно держался на первом месте практически до самого финиша, но в конце его обошли норвежец Йоханнес Бе и француз Фийон Майе. Они получили золотую и серебряную медали соответственно.

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в финале по скиатлону на Олимпийских играх в Токио. Это первая медаль российской сборной.

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