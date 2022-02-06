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Вирусолог предсказал, что будет с COVID-19 после пандемии

Анна Берестовая
05:27 06.02.2022
Ученый объяснил, что произойдет с коронавирусом после наступления нормальной жизни.
Вирусолог предсказал, что будет с COVID-19 после пандемии
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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После окончания пандемии коронавирусная инфекция почти перестанет тревожить человечество. Такой прогноз озвучил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый отметил, что к настоящему моменту в мире много переболевших и проиммунизированных людей. Кроме того, на будущее заготовлено большое количество вакцины. Это все говорит о том, что у COVID-19 плохие перспективы и вскоре эпидемия пойдет на спад.

«У нас сейчас в России идет нарастание эпидемии. Думаю, это долго не продлится по примеру других стран», - заметил эксперт.

Альтштейн предположил, что через некоторое время вирус, в том числе в стране, уйдет, хотя и не полностью. По его предсказанию, человечество перестанет пребывать в состоянии пандемии, однако исследования коронавируса и регулярная вакцинация продолжатся.

«Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», - заключил вирусолог в беседе с URA.RU.

Ранее в НИИ Роспотребнадзора заявили, что к концу февраля - началу марта заболеваемость коронавирусом, вероятнее всего, пойдет на спад. Всплеск активности COVID-19 в настоящий период специалист связал с классическим для этого времени года «зимним» эпидемическим ростом заболеваемости.

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