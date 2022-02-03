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В Центре Гамалеи предсказали скорый пик и снижение заболеваемости COVID-19

Анна Берестовая
01:51 03.02.2022
В России в скором времени ожидается пик и дальнейшее снижение заболеваемости коронавирусом.
В Центре Гамалеи предсказали скорый пик и снижение заболеваемости COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В ближайшее время на территории России ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, после чего динамика распространения пойдет на спад. Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ученый объяснил, что «омикрон» на сегодняшний день демонстрирует достаточно единообразное развитие. Уловить общую закономерность «жизни» нового штамма можно на примере множества других стран.

«Надо ожидать в ближайшее время пика и затем снижения заболеваемости... Мы это видим по огромному числу стран», - обозначил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Альтштейн добавил, что главной особенностью омикрон-штамма является генетическая нестабильность. По словам эксперта такое большое количество мутаций, которое регистрируют у «омикрона», вредит вирусной популяции.

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