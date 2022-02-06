Трамп высмеял слова Пенса о невозможности отмены результатов выборов в 2020 году

Экс-президент США Дональд Трамп парировал высказывание своего бывшего заместителя Майка Пенса о том, что тот не имел права отменять результаты президентских выборов 2020 года и вновь заявил, что голоса были у него «украдены».

«Только что увидел заявление Майка Пенса о том, что он не имел права что-либо сделать применительно к подсчету голосов на выборах, кроме как быть автоматическим конвейером для старого ворона Митча Макконнелла (лидер республиканского меньшинства в сенате США - прим.ред.), чтобы как можно скорее добиться избрания Байдена президентом», - цитирует Трампа РИА Новости.

По словам Трампа, должность вице-президента США «не равносильна тому, чтобы быть автоматическим конвейером, если присутствуют очевидные признаки мошенничества и нарушений на выборах».

Дональд Трамп уже ранее заявлял, что бывший вице-президент США Майк Пенс мог помешать Джо Байдену победить на президентских выборах в 2020 году, отменив результаты голосования.

Ответ Пенса своему бывшему шефу на это заявление западные СМИ охарактеризовали как «самую резкую критику в адрес экс-президента США, прозвучавшую из уст его бывшего заместителя».

Ранее Дональд Трамп заявил, что «некомпетентность и слабость» американского лидера Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны.