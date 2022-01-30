Трамп обвинил Байдена в создании угрозы начала третьей мировой войны

«Некомпетентность и слабость» американского лидера Джо Байдена создает угрозу третьей мировой войны. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками на митинге в Конро в Техасе.

Политик, в частности, поставил себе в заслугу то, что когда он возглавлял США, страна не втягивалась в новые и завершала старые «абсурдные» военные конфликты, исповедуя при этом рейгановский принцип «мир посредством силы».

«Слабость и некомпетентность Джо Байдена создают реальный риск третьей мировой войны. Каждый день некомпетентность Байдена подвергает риску Америку. Как каждый знает, то, что Россия делает с Украиной, никогда не было бы возможным, если бы я был президентом», - высказал свою позицию Трамп.

Бывший президент выразил уверенность, что, невзирая на хорошие, по его словам, отношения, которые сложились у него с руководством РФ, Москва бы не отважилась стянуть многотысячную группировку войск к украинским рубежам, если бы во главе США находился он.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что он почти сорвал проект строительства российского газопровода «Северный поток - 2», а также сообщил, что четыре года его управления Америкой стали единственным периодом, когда Россия якобы «никуда не двигалась».

Помимо этого, политик раскритиковал «одержимость» нынешней администрации США заботой об Украине, подчеркнув, что Белому дому стоило бы обратить внимание на проблему бесконтрольного приезда в США мигрантов.

В последнее время западные страны, включая США, активно распространяют слухи о якобы готовящемся Россией вторжении на Украину, угрожая при этом ввести санкции против нашего государства. Кремль, в свою очередь, неоднократно заявлял, что РФ не собирается ни на кого нападать, а голословные обвинения в вероятной «агрессии» Запад использует для того, чтобы разместить как можно больше сил НАТО рядом с российскими границами.