Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Позвоночник в опасности: невролог рассказал, где нельзя спать

Анна Берестовая
04:52 06.02.2022
Невролог перечислил самые опасные места для сна.
Позвоночник в опасности: невролог рассказал, где нельзя спать
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Далеко не любая спальная поверхность подходит для того, чтобы использовать ее на регулярной основе. К примеру, постоянный сон на раскладушке или надувном матрасе негативно сказывается на здоровье организма. Об этом рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов.

Это связано с тем, что тело не получает необходимого ему ортопедического эффекта. Вместо этого позиция для сна оказывается аналогичной позе на гамаке: голова и ноги приподняты, а туловище опущено вниз.

Как объяснил медик, даже у обыкновенного пружинного матраса предусмотрено разное распределение нагрузки в зависимости от того, какая часть тела оказывается на нем при лежании. Так, в области поясницы поверхность приминается по минимуму, а в области бедер - чуть больше. Если же такой поддержки не происходит, позвоночник все время пытается стабилизироваться и мышцы пребывают в постоянном перенапряжении.

«Это приводит к... спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе», - указал эксперт.

По словам Кокотова, сначала человек столкнется только с повторяющимся дискомфортом, а потом такой сон может привести к развитию заболеваний позвоночника. Более того, болезни опорно-двигательного аппарата не единственные недуги, которые может спровоцировать неправильное положение туловища ночью.

«Из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и прочее», - цитирует врача радио Sputnik.

Ранее ученые обнаружили неожиданный способ засыпать быстрее. Исследования показали, что людям, надевшим перед сном носки, удается ускорить процесс засыпания благодаря тому, что температура тела уменьшается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:53 Спорт
Бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC состоится 9 апреля
04:52 В стране и мире
Позвоночник в опасности: невролог рассказал, где нельзя спать
03:52 В стране и мире
Тепло и снежно: синоптик рассказала о погоде в столице на следующей неделе
01:02 В стране и мире
СМИ: бывший замминистра юстиции РФ пропал в Подмосковье
00:31 В стране и мире
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Популярное
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Опубликованы кадры демонтажа обрушившегося на Горьковском шоссе пешеходного моста
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.