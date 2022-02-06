Позвоночник в опасности: невролог рассказал, где нельзя спать

Далеко не любая спальная поверхность подходит для того, чтобы использовать ее на регулярной основе. К примеру, постоянный сон на раскладушке или надувном матрасе негативно сказывается на здоровье организма. Об этом рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов.

Это связано с тем, что тело не получает необходимого ему ортопедического эффекта. Вместо этого позиция для сна оказывается аналогичной позе на гамаке: голова и ноги приподняты, а туловище опущено вниз.

Как объяснил медик, даже у обыкновенного пружинного матраса предусмотрено разное распределение нагрузки в зависимости от того, какая часть тела оказывается на нем при лежании. Так, в области поясницы поверхность приминается по минимуму, а в области бедер - чуть больше. Если же такой поддержки не происходит, позвоночник все время пытается стабилизироваться и мышцы пребывают в постоянном перенапряжении.

«Это приводит к... спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе», - указал эксперт.

По словам Кокотова, сначала человек столкнется только с повторяющимся дискомфортом, а потом такой сон может привести к развитию заболеваний позвоночника. Более того, болезни опорно-двигательного аппарата не единственные недуги, которые может спровоцировать неправильное положение туловища ночью.

«Из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и прочее», - цитирует врача радио Sputnik.

Ранее ученые обнаружили неожиданный способ засыпать быстрее. Исследования показали, что людям, надевшим перед сном носки, удается ускорить процесс засыпания благодаря тому, что температура тела уменьшается.