Обнаружен неожиданный способ засыпать быстрее

Ученым удалось обнаружить неожиданный метод увеличить скорость засыпания. Как утверждается, если человек наденет перед сном носки, это позволит уменьшить температуру тела и даст возможность комфортно отойти ко сну, передает Express.

В материале издания говорится, что ученые из Национального университета Сеула выяснили, что этот предмет одежды способствует расширению дистальных сосудов и стимулирует прилив крови к ногам, поэтому температура тела начинает идти на снижение.

Это удалось выяснить благодаря проведенному исследованию: были приглашены шестеро мужчин, каждый из которых сначала спал в носках, а потом без них при температуре 23 градуса. С этим предметом одежды они засыпали на 7,5 минуты быстрее, чем с босыми ногами, и в 7,5 раз реже просыпались ночью. Кроме того, общее время сна увеличилось на 32 минуты, а эффективность сна повысилась на 7,6%.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему нельзя отказываться от еды перед сном. Специалист также назвал лучшие продукты для еды в вечернее время.