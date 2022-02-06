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Сотрудница таможни погибла в результате ДТП на польско-белорусской границе

Алиса Кононенко
04:46 06.02.2022
Сообщается, что семье погибшей будет оказана необходимая помощь.
Сотрудница таможни погибла в результате ДТП на польско-белорусской границе
© Фото: Alexander Welscher dpa Globallookpress
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Сотрудница таможни погибла в результате ДТП на белорусско-польской границе, сообщает издание «Аргументы и факты».

По информации издания, трагедия произошла в пункте пропуска «Козловичи».

«Водитель автопоезда в составе седельного тягача Volvo с полуприцепом наехал на сотрудницу. В результате 28-летняя женщина скончалась», - говорится в статье. 

Сообщается, что в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии пообещали, что семье погибшей будет оказана необходимая помощь.

Ранее Министерство внутренних дел России заявило о снижении уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий за минувшее десятилетие. 

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