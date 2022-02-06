В Раде заявили о бегстве украинских властей и населения из Киева из-за угрозы «вторжения» РФ

Жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь «российского вторжения», заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие - прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях», - написал Кузьмин в своем Facebook.

По словам парламентария, киевляне боятся погромщиков, которые под призывы борьбы с «оккупантами» будут грабить население.

«Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. И пока одни прячут близких и вывозят имущество, другие под шумок готовятся грабить этих несчастных», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что власти страны тоже поддались панике и вывозят свое имущество из столицы.

«А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти... В общем, у нас все как обычно: Слава Україні», - резюмировал Ренат Кузьмин.

Ранее Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал ситуацию с публикацией материала агентством Bloomberg с заголовком о «вторжении России на Украину».

По словам эксперта, средства массовой информации стран Запада, «накачивая друг друга, уже сходят с ума».