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В Раде заявили о бегстве украинских властей и населения из Киева из-за угрозы «вторжения» РФ

Алиса Кононенко
04:26 06.02.2022
По словам парламентария Рената Кузьмина, киевляне также боятся погромщиков, которые под призывы борьбы с «оккупантами» будут грабить население.
В Раде заявили о бегстве украинских властей и населения из Киева из-за угрозы «вторжения» РФ
© Фото: Volodymyr Tarasov ukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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Жители Киева и представители украинской власти бегут из столицы, опасаясь «российского вторжения», заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Заметили как мало машин и людей стало на улицах Киева в последнее время? Как думаете, почему? Потому что одни вывозят за границу семьи, а другие - прячут близких в Украине, преимущественно в западных областях», - написал Кузьмин в своем Facebook. 

По словам парламентария, киевляне боятся погромщиков, которые под призывы борьбы с «оккупантами» будут грабить население.

«Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. И пока одни прячут близких и вывозят имущество, другие под шумок готовятся грабить этих несчастных», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что власти страны тоже поддались панике и вывозят свое имущество из столицы.

«А что украинская власть? А представители власти безмолвствуют. Тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти... В общем, у нас все как обычно: Слава Україні», - резюмировал Ренат Кузьмин.

Ранее Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал ситуацию с публикацией материала агентством Bloomberg с заголовком о «вторжении России на Украину».

По словам эксперта, средства массовой информации стран Запада, «накачивая друг друга, уже сходят с ума».

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