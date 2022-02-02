Мурашко заявил, что прирост зараженных COVID-19 детей составил 21% от общего числа больных

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что прирост зараженных COVID-19 детей составил 21% об общего количества заболевших вирусом. Министр также подчеркнул, что в связи с нагрузкой на детские поликлиники был разработан специальный алгоритм сбора жалоб и анамнезов.

«На фоне общего роста числа пациентов отмечается значительный прирост числа заболевших среди детей. Особенно в последнюю неделю более, чем в 2, 2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего числа заболевших - это именно дети», - сказал глава Минздрава.

Кроме того, Мурашко сообщил, что 92% заболевших COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Более того, глава Роспотребназора РФ Анна Попова заявила, что 47% заболеваемости COVID-19 приходится на Москву, Подмосковье и Петербург.