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США и Польша обсудили безопасность, энергетику и украинский вопрос

Алиса Кононенко
03:31 06.02.2022
По итогам консультаций было опубликовано совместное заявление, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
США и Польша обсудили безопасность, энергетику и украинский вопрос
© Фото: gov.pl
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Представители США и Польши провели в Вашингтоне заседание в рамках двустороннего стратегического диалога, которое включало консультации главы польского МИД Збигнева Рау и руководителя американского Госдепа Энтони Блинкена.

«Рабочие группы в рамках стратегического диалога обсудили двустороннее сотрудничество по региональной и коллективной безопасности, военно-политические вопросы, энергобезопасность, включая изменение климата и сотрудничество в сфере ядерной энергетики, экономическое развитие, сотрудничество в рамках Инициативы трех морей, укрепление демократических ценностей и институтов по линии ОБСЕ в Европе, в Евразии и в собственных странах», - цитирует текст совместного заявления ТАСС.

 Отмечается, что обе стороны выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Сотрудничество США и Польши направлено на достижение наших совместных целей по обеспечению безопасности и поддержке демократических устремлений народа Белоруссии, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины», - говорится в документе.

Также там говорится, что стороны намерены провести следующую ежегодную встречу в рамках стратегического диалога в Варшаве в начале 2023 года.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что не исключено дальнейшее усиление военного присутствия США в Восточной Европе.  

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