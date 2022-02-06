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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3

Алиса Кононенко
03:05 06.02.2022
По данным МЧС ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов.
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На севере Сахалина утром в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром 6 февраля в 08:18 местного времени (0:18 мск). Эпицентр находился в 32 км восточнее села Вал Ногликского района на глубине 17 км», - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Также сообщается, что в том же районе в 8:42 по сахалинскому времени (0:42 мск) был зарегистрирован афтершок магнитудой 3,2 на глубине 8 км.

«По собранным ведомством сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало», - сообщили в МЧС.

Как информирует ГУ МЧС по Сахалинской области, подземные толчки ощутили жители Охи, Ноглик и сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Дагестане.  

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