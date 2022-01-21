В стране и мире В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 Елизавета Потейчук В МЧС сообщили, что толчки из-под земли ощутили на себе жители Каспийска. © Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: В Республике Дагестан произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сообщается, что жители города Каспийска ощутили толчки. Данных о пострадавших и разрушениях нет. «От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями г. Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану. Ранее на юге Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине в 51 километр. Отмечается, что сведений о пострадавших, угрозах цунами, а также разрушениях не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика