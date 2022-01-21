В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9
В МЧС сообщили, что толчки из-под земли ощутили на себе жители Каспийска.
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В Республике Дагестан произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сообщается, что жители города Каспийска ощутили толчки. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в акватории Каспийского моря в 19:08 произошло сейсмособытие магнитудой 4,9 класс 10. Толчки ощущались жителями г. Каспийск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
Ранее на юге Японии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине в 51 километр. Отмечается, что сведений о пострадавших, угрозах цунами, а также разрушениях не поступало.