В Подмосковье найдено место, где мог провалиться под лед пропавший экс-замминистра юстиции

При поиске пропавшего бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Московской области спасатели нашли следы квадроцикла, которые ведут к пролому во льду на реке.

«В районе села Козино у церкви обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы областного ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра юстиции Российской Федерации Владимир Ялунин находясь в Подмосковье выехал на квадроцикле в поле и исчез. Уточняется, что у него не было при себе мобильного телефона.