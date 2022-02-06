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В Подмосковье найдено место, где мог провалиться под лед пропавший экс-замминистра юстиции

Алиса Кононенко
02:44 06.02.2022
Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин пропал в Московской области.
В Подмосковье найдено место, где мог провалиться под лед пропавший экс-замминистра юстиции
© Фото: mchs.gov.ru
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При поиске пропавшего бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина в Московской области спасатели нашли следы квадроцикла, которые ведут к пролому во льду на реке.

«В районе села Козино у церкви обнаружены следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы областного ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель министра юстиции Российской Федерации Владимир Ялунин находясь в Подмосковье выехал на квадроцикле в поле и исчез. Уточняется, что у него не было при себе мобильного телефона.  

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