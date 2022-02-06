Ушел из жизни заслуженный артист РФ Владимир Дерябкин

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России, клоун, дрессировщик, создатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет. Дерябкин был учеником циркового артиста Олега Попова.

«Сегодня не стало моего большого и талантливого друга Владимира Дерябкина-старшего. Простите и прощайте, мой дорогой Владимир Игнатьевич. Люблю навсегда», - написала на своей странице ВКонтакте подруга Владимира Дерябкина Елена Романова.

Ранее, в декабре, исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Никулина. Цирк на Цветном бульваре показал новогоднюю программу. Это то здание, которое для своей труппы построил человек, чье имя теперь и носит цирк. Это один из лучших клоунских дуэтов в истории - Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Они выходили на арену в течение рекордных 30 лет.