Главный клоун страны: Россия отмечает 100 лет со дня рождения Никулина

Гениальный и всенародно любимый, скромный и бесконечно добрый - это все Юрий Никулин. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Клоун и балагур, он прошел трудный путь ради мечты - делать людей счастливыми. Он улыбался даже на войне, не мог иначе, а еще говорили, что его лицо не подходит для кино, но в итоге десятки фильмов в его исполнении стали классикой, а его реплики ушли в народ.

Портрет Чарли Чаплина, которого Никулин считал величайшим комиком, сотни сувениров привезенных с цирковых фестивалей по всему миру и награды. Среди них самая дорогая - Медаль «За отвагу». Никулин прошел всю войну, в блокадном Ленинграде его взвод огнем из зениток отражал атаку немецких танков.

«Его комбат вызвал и говорит: "Я тебя представил к ордену, но пока дойдет, пока подпишут, убьют не дай Бог. А "За отвагу" я сам могу дать". Было такое право у командира. Вот эта медаль», - рассказал сын Юрия Никулина, директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

В кабинете директора цирка и сегодня все, как при жизни Юрия Никулина. Должность отца теперь занимает его сын Максим, кстати, сыгравший того самого мальчика в бриллиантовой руке. Здесь же работают и внуки прославленного клоуна. Юрий Никулин почти полный тезка своего дедушки - он пресс-секретарь цирка, а Максим Максимович - фестивальный директор.

«Это место больше, чем просто цирк и оно больше, чем работа. Это родное место, где мы были в детстве и где сейчас большую часть жизни живем», - сказал директор фестивалей цирка Максим Никулин.

Для работающих здесь цирк на Цветном бульваре - дом, в котором не просто работают, а живут, признался пресс-секретарь цирка Юрий Никулин.

«Домой пришел, детей поцеловал, жене рассказал, лег спать, проснулся, пока все спят, ушел на работу», - добавил Юрий Никулин.

Сегодня цирк на Цветном бульваре показывает новогоднюю программу. В здании, которое для своей труппы построил человек, чье имя теперь и носит цирк. Это один из лучших клоунских дуэтов в истории. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Они выходили на арену в течение рекордных 30 лет.

Их репризы - классика советского цирка. Рабочие, которые несут бревно на съемочной площадке - один из самых знаменитых номеров. В цирке Юрий Никулин встретил и свою будущую супругу Татьяну. Она была ветеринаром, привела на представление лошадь, под которую и попал Никулин во время номера, и оказался в больнице. Девушка навестила артиста в палате. Через полгода они поженились, а потом и сама Татьяна стала выходить на арену вместе с мужем.

А ведь под яркие цирковые софиты Юрий Никулин шагнул в прямом смысле из фронтового окопа. Его призвали сразу после окончания средней школы, служил семь лет, сначала Финская война, затем Великая Отечественная. Но еще до войны, Никулин играл в школьной самодеятельности и мечтал стать артистом. Вернувшись с фронта попытался поступить во ВГИК. Сейчас это звучит смешно, но ему отказали с формулировкой: нет актерских способностей. Никулин поступил на курсы клоунады при цирке на Цветном бульваре. На арену он вышел уже прожив целую жизнь на фронте и имея нешуточный багаж боевого опыта.

«Да, он всегда был здесь, шутил, рассказывал анекдоты. Но всегда рядом было то, что он прожил на фронте, он никогда об этом не говорил, но это было известно всем и туда никто не лез и не ходил никогда», - признался Народный артист России Леонид Якубович.

Первая роль Никулина в кино - в фильме «Девушка с гитарой», потом будет «Кавказская пленница», поле чего режиссер Леонид Гайдай создаст знаменитую комедийную троицу. Простоватый Балбес - король смешных эпизодов, реплики которого становились крылатыми. В народ уходили и песни, исполненные балбесом на экране. Это песни про султана, паровоз, и, конечно, про зайцев. В «Бриллиантовой руке» Гайдай решил больше не снимать трио с Вициным и Моргуновым и отдал Никулину главную роль.

Но в фильмографии Юрия Никулина не только комедийные роли. Вот он военный корреспондент в фильме «Двадцать дней без войны», актерский дуэт с Людмилой Гурченко. Была и роль в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Снимался Никулин и у Тарковского. Люди хотели увидеть киноартиста не только на экране, но и вживую. Порою, смеяться публика начинала, просто когда Никулин выходил на арену.

«Это высший пилотаж, когда человек ни сказав ни слова может быть очень смешной, и как раз Никулин это прекрасно делает», - рассказал Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Однажды Никулин решил, что больше не может быть клоуном. И ушел, но не на пенсию. Его попросили стать директором цирка.

«Он был удивительным и не меркантильным человеком. Я помню, как он приходил к председателю Совмина Рыжкову и просил достроить цирк и он так просил, что отказать было нельзя. Хотя ему и просить особо не надо было, потому что любовь к нему была такая, и прежде всего за счет скромности и деликатности», - вспомнил Народный артист России Геннадий Хазанов.

Человек с большим и добрым сердцем. И именно сердце великого клоуна не выдержало. В августе 1997 года оно остановилось во время диагностической процедуры при подготовке к операции. Тринадцать дней врачи боролись за жизнь артиста, но их усилия оказались тщетными.

О смерти Никулина в телеобращении рассказал президент Борис Ельцин. Великого клоуна Москва провожала, как никого до этого. Очередь на арену цирка, где проходило прощание, стояла три дня. Голос Юрия Никулина и сегодня звучит в цирке на Цветном бульваре. Именно он объявляет о начале представления. Великий клоун, которому исполняется ровно 100 лет, будто и сам незримо присутствует под куполом легендарной арены.