Масштабный пожар охватил здание вблизи музея Орсе в Париже

В Париже произошло возгорание строительных лесов на одном из зданий в районе набережной седьмого округа города. В ликвидации огня задействованы 150 человек.

Об этом РИА Новости сообщил представитель пожарных. Кроме того, как сообщил корреспондент агентства, здание, в котором произошло возгорание, находится вблизи резиденции посла ФРГ и музея Орсе. Дальнейшие подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье горит металло-каркасный склад. В региональном спасательном ведомстве отметили, что площадь возгорания составляет 2250 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.