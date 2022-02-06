В Подмосковье полыхает склад на площади свыше 2000 «квадратов»

В Подмосковье горит металло-каркасный склад. В региональном спасательном ведомстве отметили, что площадь возгорания составляет 2250 квадратных метров. Уточняется, что огонь охватил половину площади склада. Сведений о пострадавших не поступало.

«06.02.2022 в 19.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дзержинский, город Дзержинский, улица Карьер Зил дом 4. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 42 человека», - следует из сообщения на сайте подмосковного МЧС.

Ранее на Ленинском проспекте на юго-западе Москвы в котловане на стройке станции метро «Новаторская» произошло возгорание. В экстренных службах сообщали, что сведений о пострадавших не поступало. Вскоре пожар удалось локализовать и ликвидировать.