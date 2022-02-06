Сборная России завоевала «серебро» чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу потерпела поражение от соперников из Португалии в финальном матче чемпионата Европы. Встреча, проходившая в Амстердаме, закончилась со счетом 2:4 в пользу португальской команды.

У российской команды забитыми мечами отметились Антон Соколов на десятой минуте и Андрей Афанасьев на 13-й минуте. В составе сборной Португалии голы забили Томаш Пасу (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани Варела (40). Сборная команда Испании завоевала бронзовые медали турнира, обыграв Украину со счетом 4:1.

Ранее национальная команда России по мини-футболу в матче полуфинала чемпионата Европы одержала победу над соперниками из Украины и вышла в финал соревнований. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу россиян.