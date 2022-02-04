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Сборная РФ по мини-футболу одолела Украину в полуфинале чемпионата Европы

Елизавета Потейчук
20:41 04.02.2022
Матч закончился со счетом 3:2 в пользу россиян.
Сборная РФ по мини-футболу одолела Украину в полуфинале чемпионата Европы
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Национальная команда России по мини-футболу в матче полуфинала чемпионата Европы одержала победу над соперниками из Украины и вышла в финал соревнований. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу россиян. Теперь в главном матче чемпионата Европы наша команда сыграет с победителем встречи Португалия - Испания.

У сборной России забитыми мячам отличились Антон Соколов на второй минуте, Андрей Афанасьев (15) и Артем Ниязов (31), который поразил ворота команды Украины ударом через себя. У проигравших голы забили Евгений Серый на 16-й минуте и Даниил Абакшин на 35-й минуте. Вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении Петра Шотурмы на 39-й минуте.

Ранее сборная России по мини-футболу одержала победу в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах среди мужчин, обыграв команду Грузии. Матч завершился со счетом 3:1.

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