Сборная РФ по мини-футболу одолела Украину в полуфинале чемпионата Европы

Национальная команда России по мини-футболу в матче полуфинала чемпионата Европы одержала победу над соперниками из Украины и вышла в финал соревнований. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу россиян. Теперь в главном матче чемпионата Европы наша команда сыграет с победителем встречи Португалия - Испания.

У сборной России забитыми мячам отличились Антон Соколов на второй минуте, Андрей Афанасьев (15) и Артем Ниязов (31), который поразил ворота команды Украины ударом через себя. У проигравших голы забили Евгений Серый на 16-й минуте и Даниил Абакшин на 35-й минуте. Вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении Петра Шотурмы на 39-й минуте.

Ранее сборная России по мини-футболу одержала победу в четвертьфинале чемпионата Европы в Нидерландах среди мужчин, обыграв команду Грузии. Матч завершился со счетом 3:1.