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Мартовская погода: в Центральную Россию придет сильное потепление

Елизавета Потейчук
21:41 06.02.2022
По словам Евгения Тишковца, температура воздуха в столичном регионе окажется на 7-9 градусов выше многолетней нормы.
Мартовская погода: в Центральную Россию придет сильное потепление
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Роксана» на следующей неделе принесет мартовское тепло в Центральную Россию. В связи с этим, говорит метеоролог, температура воздуха в столичном регионе окажется на 7-9 градусов выше многолетней нормы, ночами станет не ниже 0 - минус 5, а днем столбики термометров будут колебаться от минус 2 до плюс 3.

«За воскресенье в Москве выпало 3 миллиметра осадков, местами в окрестностях, в Пушкино - до 5 миллиметров, что составляет почти 10% от месячной нормы осадков. Виной тому - североатлантический циклон по имени "Роксана", который на предстоящей неделе установит зональный перенос в субширотном направлении, тем самым обеспечивая бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом», - сказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

Как утверждает синоптик, такой температурный режим опережает календарь более, чем на месяц, поэтому соответствует климатическим показателям середины марта. Причем практически каждый день будут идти осадки преимущественно в твердой фазе, отметил Тишковец. И вдобавок ко всему не исключено, что «кое-где может примешиваться и небольшой дождь».

«Безусловно, что в условиях слабых оттепелей и заморозков ожидается высокая вероятность гололедных явлений, из-за чего автомобилистам и пешеходам нужно быть осторожными. Общее количество осадков за ближайшую пятидневку прогнозируется до 9-10 миллиметров, что составляет одну четвертую от всего февральского объема влаги, благодаря чему высота сугробов в Москве почти не изменится и сохранится на уровне 45-48 сантиметров», - добавил специалист.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в начале предстоящей рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять новый атлантический циклон, который принесет порцию тепла и снега. Метеоролог добавила, что уже в ночь на понедельник можно будет наблюдать существенное потепление.

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