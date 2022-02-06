Восемь человек получили травмы после обрушения навеса в горнолыжном центре в Анталье

В турецкой Анталье в горнолыжном центре «Саклыкент» обрушился навес из-за сильного снегопада. В результате происшествия пострадали восемь человек. Уточняется, что пострадавших удалось извлечь из-под снежных завалов.

Об этом сообщает агентство Anadolu. Кроме того, в горнолыжный центр прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и врачи. Пострадавших доставили в больницу на вертолете. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве, россиян среди пострадавших во время происшествия не зафиксировано.

Ранее, по словам очевидцев, в Краснодарском крае лавина накрыла сноубордиста. Предположительно, поток снега нахлынул на него в Адлерском районе. Одному из лыжников удалось запечатлеть момент схода лавины.