Поток снега накрыл сноубордиста в Краснодарском крае: видео

По словам очевидцев, в Краснодарском крае лавина накрыла сноубордиста. Предположительно, поток снега нахлынул на него в Адлерском районе. Сноубордиста быстро откопали его знакомые. Предварительно, он не пострадал.

Одному из лыжников удалось запечатлеть момент схода лавины, видео опубликовано в Instagram. Судя по кадрам, человек на сноуборде за считанные секунды исчез в снегу.

Ранее турист снял на видео момент схода лавины с горы в Самарской области. Во время похода в Сокольи Горы, когда экстремалы начали подниматься в районе горы Барсук, большая масса снега начала двигаться прямо на них.