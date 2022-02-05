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Поток снега накрыл сноубордиста в Краснодарском крае: видео

Елизавета Потейчук
19:44 05.02.2022
Отмечается, что сноубордиста удалось откопать, он не пострадал.
© Видео: sasha_ilyin_, Instagram © Фото: sasha_ilyin_ Instagram
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По словам очевидцев, в Краснодарском крае лавина накрыла сноубордиста. Предположительно, поток снега нахлынул на него в Адлерском районе. Сноубордиста быстро откопали его знакомые. Предварительно, он не пострадал.

Одному из лыжников удалось запечатлеть момент схода лавины, видео опубликовано в Instagram. Судя по кадрам, человек на сноуборде за считанные секунды исчез в снегу.

Ранее турист снял на видео момент схода лавины с горы в Самарской области. Во время похода в Сокольи Горы, когда экстремалы начали подниматься в районе горы Барсук, большая масса снега начала двигаться прямо на них.

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