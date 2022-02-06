Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления от COVID-19

Президент России Владимир Путин пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану и его супруге полного выздоровления от коронавируса и «крепкого здоровья на долгие годы». Об этом российский лидер написал в телеграмме.

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом. От души желаю вам обоим полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы», - приводит сообщение президента сайт Кремля.

Ранее Эрдоган объявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Кроме того, известно, что глава государства заболел омикрон-штаммом COVID-19. Эрдоган также упомянул, что положительный тест на коронавирус выявлен также и у его супруги, болезнь протекает легко.