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Глава Минобороны Украины заявил, что не видит незамедлительных угроз от РФ

Елизавета Потейчук
16:52 06.02.2022
Кроме того, Алексей Резников заявил о возможности проведения встречи президентов России и Украины.
Глава Минобороны Украины заявил, что не видит незамедлительных угроз от РФ
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не наблюдает сиюминутных военных угроз с российской стороны. Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил, что Киев не будет нападать на Крым, Луганск и Донецк.

«Рано или поздно это может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе, теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне. Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», - сказал Резников в интервью газете La Repubblica.

Также Резников отметил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна. По его словам, «нормандский формат» является хорошей площадкой для проведения встречи, однако все же «она должна быть модифицирована». Министр обороны допустил, что местом встречи лидеров стран могли бы стать Варшава, Берлин или Женева.

«Платформой может послужить и Стамбул», - заявил министр, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в организации встречи Путина и Зеленского.

Ранее глава Минобороны Украины похвастался пятой партией вооружений из США. Напомним, первая партия с американским вооружением прибыла на Украину 22 января. В посольстве США в Киеве уточнили, что данная партия включала в себя около 200 тысяч фунтов летального вооружения, в том числе боеприпасы.

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