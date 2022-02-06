В стране и мире СМИ: Израиль запретил третьим странам передачу оружия своего производства Украине Алиса Кононенко Согласно сообщению, такое решение Тель-Авива вызвано желанием сбалансировать свои отношения с Россией. © Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller imageBROKER.com Globallookpress Читайте нас на: Украинские СМИ сообщили о намерении Тель-Авива заблокировать поставки израильского оружия Украине для третьих стран, в частности стран Балтии. «После оглашения странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой информации о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед потенциальным российским вторжением Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передаче оружия израильского производства будет отклонен», - пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сайт издания «Зеркало недели». В сообщении говорится, что такое решение продиктовано желанием Тель-Авива сбалансировать свои отношения с Россией. «Решение о запрете Израиля было вызвано опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства», - сообщает издание. Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшее время Украину не примут в Североатлантический альянс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика