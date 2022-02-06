В стране и мире Конфликт в Донбассе В Донецке сообщили о гибели военного после обстрела в пригороде Горловки Елизавета Потейчук Сообщается, что военнослужащий получил ранение в сердце, несовместимое с жизнью. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: В результате обстрела пригорода Горловки в Донецкой области погиб человек. Уточняется, что погибший оказался военнослужащим Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. «В районе шахты 6/7 в Горловке получил ранение в сердце несовместимое с жизнью», - сообщил «Интерфаксу» источник в Народной милиции ДНР. Ранее мирный житель получил ранение в ходе обстрела со стороны ВСУ пригорода Донецка. По словам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, из минометов 60 калибра обстреляли подстанцию Еленовки, чтобы оставить без электричества более двух тысяч проживающих в населенном пункте людей, и железную дорогу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика