В Донецке сообщили о гибели военного после обстрела в пригороде Горловки
Сообщается, что военнослужащий получил ранение в сердце, несовместимое с жизнью.
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В результате обстрела пригорода Горловки в Донецкой области погиб человек. Уточняется, что погибший оказался военнослужащим Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«В районе шахты 6/7 в Горловке получил ранение в сердце несовместимое с жизнью», - сообщил «Интерфаксу» источник в Народной милиции ДНР.
Ранее мирный житель получил ранение в ходе обстрела со стороны ВСУ пригорода Донецка. По словам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина, из минометов 60 калибра обстреляли подстанцию Еленовки, чтобы оставить без электричества более двух тысяч проживающих в населенном пункте людей, и железную дорогу.