В ДНР сообщили о пострадавшем при обстреле ВСУ мирном жителе

Мирный житель получил ранение в ходе обстрела со стороны ВСУ пригорода Донецка. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Перемирия никакого нет. Ранили гражданского в Александровке», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

После этого, по словам Басурина, ВСУ из минометов 60 калибра обстреляли подстанцию Еленовки, чтобы оставить без электричества более двух тысяч проживающих в населенном пункте людей, и железную дорогу.

Басурин добавил, что 60-миллиметровый миномет - это стандарт НАТО.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что США подстрекают Украину к силовым провокациям в Донбассе, «накачивая» страну оружием, и призвали Штаты заставить подопечных выполнять Минские договоренности.