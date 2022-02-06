Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Последствия массового ДТП на Киевском шоссе сняли с коптера

Алексей Курильченко
15:35 06.02.2022
В результате инцидента пострадал восьмилетний ребенок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Калужской области на Киевском шоссе произошла массовая авария с участием около 20 машин. Региональная прокуратура организовала проверку. Из-за аварии на шоссе было полностью перекрыто движение в сторону Москвы.

Последствия аварии сняли на видео с коптера. На кадрах видно огромно количество машин, стоящих на дороге - среди них много грузовиков. Чуть дальше находится «завал» из нескольких легковушек.

По данным РИА Новости, в результате аварии пострадал восьмилетний ребенок. Он был доставлен в обнинскую больницу.

Ранее на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие на 61-ом километре. Уточняется, что в ДТП попали грузовые и легковые автомобили. Два человека пострадавшие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:35 В стране и мире
Видео
Последствия массового ДТП на Киевском шоссе сняли с коптера
14:50 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
13:09 В стране и мире
Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде в Пекине
12:17 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры операции по поиску пропавшего подо льдом экс-замминистра юстиции Ялунина
12:37 В стране и мире
Видео
На Курильских островах проснулся вулкан Эбеко: видео
Популярное
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.