Последствия массового ДТП на Киевском шоссе сняли с коптера

В Калужской области на Киевском шоссе произошла массовая авария с участием около 20 машин. Региональная прокуратура организовала проверку. Из-за аварии на шоссе было полностью перекрыто движение в сторону Москвы.

Последствия аварии сняли на видео с коптера. На кадрах видно огромно количество машин, стоящих на дороге - среди них много грузовиков. Чуть дальше находится «завал» из нескольких легковушек.

По данным РИА Новости, в результате аварии пострадал восьмилетний ребенок. Он был доставлен в обнинскую больницу.

Ранее на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие на 61-ом километре. Уточняется, что в ДТП попали грузовые и легковые автомобили. Два человека пострадавшие.