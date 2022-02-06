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В Роспотребнадзоре заявили о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

Елизавета Потейчук
14:50 06.02.2022
По словам Натальи Пшеничной, в России достигнут приличный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу.
В Роспотребнадзоре заявили о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. По ее словам, в нашей стране выработался уже приличный уровень коллективного иммунитета к COVID-19, и уже много людей переболело омикрон-штаммом.

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», - сообщила Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией. Кроме того, в постановлении сказано, что если лечение пациента с COVID-19 составляет семь и более дней, то ему для выписки ему не потребуется отрицательный тест.

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