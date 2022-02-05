Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с зараженными COVID-19
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с зараженными COVID-19.
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Роспотребнадзор принял решение отменить изоляцию для тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что пик заболеваемости COVID-19 ожидается к середине февраля. Представитель ведомства заявила, что штамм коронавируса «омикрон» станет доминирующим во многих регионах России.