Коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля

Коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) перенесена на 8 февраля. Изначально планировалось провести маневр 6 февраля, однако было принято решение отложить его на два дня из-за баллистических условий.

«Для обеспечения коррекции будут задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". По обновленным данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, они будут включены в 10:56 по московскому времени и проработают 142,3 секунды», - говорится в сообщении корпорации «Роскосмос».

Коррекция необходима для формирования баллистических условий для выведения на орбиту корабля «Союз МС-21» и посадки «Союз МС-19». Обе процедуры запланированы на март.

Ранее представители NASA обратились к России с просьбой возглавить миссию по выведению с орбиты Международной космической станции с ее последующим затоплением в океане. Спускать с орбиты Международную космическую станцию планируют не сразу. Это произойдет лишь в конце десятилетия.