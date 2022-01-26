В корпорации «Энергия» рассказали о планах по затоплению МКС в океане

Представители NASA обратились к России с просьбой возглавить миссию по выведению с орбиты Международной космической станции (МКС) с ее последующим затоплением в океане. Об этом в интервью телеканалу «Роскосмос ТВ» рассказал генеральный конструктор корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

«Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС) будем сводить с орбиты"», - рассказал Соловьев.

Спускать с орбиты Международную космическую станцию планируют не сразу. По словам Владимира Соловьева, это произойдет лишь в конце десятилетия.

Ранее Роскосмос представил облик новой российской орбитальной станции. Изображение пилотируемого комплекса, который придет на смену МКС, опубликовано на странице корпорации в соцсетях. Проект назван аббревиатурой РОСС - что означает «Российская орбитальная служебная станция».

Судя по схеме, в основе комплекса ставшая уже классической крестообразная архитектура. Важное новшество - отсутствие бытового отсека. Что объясняется решением Роскосмоса - отказаться от длительных экспедиций на орбиту. При этом на станции будут отрабатывать элементы будущих межпланетных миссий. Строительство планируют начать через пять лет.