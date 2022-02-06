В Минздраве допустили рост случаев рака из-за COVID-19

Главный внештатный специалист онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что пандемия коронавируса привела к росту образования злокачественных раковых опухолей. По его словам, с 2017 года число выявлений образований росло благодаря новым технологиям диагностики, но в 2020 году показатель стал снижаться

«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — заявил Каприн в интервью РБК.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения России Иван Стилиди заявил об отсутствии данных, что перенесшие COVID-19 чаще других заболевают раком легкого или онкологией органов желудочно-кишечного тракта. По его словам, благодаря пандемии коронавирусной инфекции врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, что связано не с самим вирусом, а с тем, что россияне стали чаще обращаться в медицинские учреждения с целью пройти компьютерную КТ легких.