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Онколог заявил об отсутствии данных, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком

Анна Назайкина
12:55 31.12.2021
Благодаря пандемии коронавирусной инфекции врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии из-за КТ, отметил врач.
Онколог заявил об отсутствии данных, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Данных о том, что у перенесших COVID-19 чаще других заболевают раком легкого или онкологией органов желудочно-кишечного тракта, нет. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения России Иван Стилиди.

«У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком легкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», - заявил он.

По его словам, благодаря пандемии коронавирусной инфекции врачи стали чаще выявлять рак легкого на ранней стадии, что связано не с самим вирусом, а с тем, что россияне стали чаще обращаться в медицинские учреждения с целью пройти компьютерную КТ легких.

«Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует», - сказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у людей, которые перенесли коронавирус, может развиться онкологическое заболевание. По ее словам, рак у таких пациентов может развиться в легких или в желудочно-кишечном тракте.

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