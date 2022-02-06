Крушение истребителя F-35C ВМС США попало на видео

В Сети было опубликовано видео крушения американского истребителя F-35C, которое произошло в январе этого года. Инцидент произошел во время посадки самолета на авианосец USS Carl Vinson в Южно-Китайском море.

На видео, которое снято с помощью тепловизора, видно как самолет, стоимостью почти сто миллионов долларов, «проезжает» через всю взлетную площадку авианосца. Из под днища истребителя вырывается пламя. Проскользив вдоль палубы, самолет падает в воду.

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота США, пилоту удалось выжить - он успел катапультироваться. В результате аварии пострадали семь военнослужащих. Сам пилот ранений не получил.