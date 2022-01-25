Истребитель F-35 ВМС США рухнул в Южно-Китайское море

Новейший американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайское море, когда пытался совершить посадку на авианосец USS Carl Vinson. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота США.

По данным пресс-службы, пилоту удалось выжить – он успел катапультироваться. В результате аварии пострадали семь военнослужащих. Сам пилот ранений не получил.

«Инцидент с F-35С Lightning II произошел при посадке на палубе, когда USS Carl Vinson проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался», - говорится в сообщении флота.

Ранее сообщалось, что палубный истребитель F-35 с авианосца Queen Elizabeth военно-морского флота Великобритании рухнул в Средиземное море. Известно, что пилот выжил и смог благополучно вернуться на корабль.