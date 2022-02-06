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Гематолог назвала причины зимних кровотечений из носа

Марина Крижановская
13:31 06.02.2022
Отмечается, что для российского климата характерно проявление таких особенностей организма, как носовое кровотечение.
Гематолог назвала причины зимних кровотечений из носа
© Фото: freepik.com
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Врач-гематолог высшей категории Диана Ким объяснила причину частных зимних кровотечений из носа. Отмечается, что для климата России характерно проявление таких особенностей организма, как носовое кровотечение. Выделяют две причины, первая из которых - это влияние влажности и перепадов температур на слизистую оболочку носа.

«Зимой происходит истончение слизистой оболочки носа. Дело в том, что системы отопления в домах и в машинах высушивают воздух, а на улицах мороз повреждает слизистую оболочку носа. В результате такого воздействия она становится более ранимой, и носовые кровотечения происходят чаще», - поделилась врач-гематолог радио Sputnik.

Перепады атмосферного давления также влияют на возникновение кровяных выделений из носа.

«Другая проблема, что зимой часто меняется атмосферное давление. Когда идет повышение атмосферного давления, то сосуды могут повреждаться. Это, опять же, приводит к носовым кровотечениям», - рассказала доктор Ким.

В целом специалист рекомендует по данному явлению проконсультироваться с отоларингологом (ЛОР-врач - прим. ред.) и гематологом.

«Если у человека участились носовые кровотечения зимой, то первый врач, к которому следует обратиться, - это ЛОР. Он проведет осмотр слизистой носа и определит, в чем дело: в повреждении сосудов или в искривлении перегородок. Если с этим все хорошо, то надо идти к врачу-гематологу», - порекомендовала врач-гематолог высшей категории Ким.

Также  врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, что снижение температуры воздуха заметным образом влияет на эпидемиологическую обстановку. Он отметил, что режим пониженной температуры «открывает ворота» для коронавирусной инфекции у организма.

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