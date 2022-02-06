«Спусковой крючок для инфекций»: как холод влияет на иммунитет

Снижение температуры воздуха заметным образом влияет на эпидемиологическую обстановку. Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, подметив, что особенно сильно холода сказываются на здоровье городских жителей.

Медик объяснил, что горожане не натренированы переносить мороз и могут с относительным комфортом переносить лишь до -10 градусов. Если же столбики термометра опускаются ниже этой отметки, то население страдает из-за частого переохлаждения.

«Иммунитет постоянно напряжен... Это мощный триггер, спусковой крючок для острых респираторных вирусных инфекций», - указал врач.

В том числе, по словам медика, такой режим у организма «открывает ворота» для коронавирусной инфекции. Пурясев рекомендовал людям, не привыкшим бывать на морозе, защищать все тело и, в первую очередь, органы дыхания, от холода.

Для того, чтобы дышать теплым воздухом, подойдет маска, а согреться на улице поможет термобелье и многослойная одежда.

«Тогда не будет такого резкого удара отрицательных температур», - цитирует эксперта радио Sputnik.

После пребывания на воздухе хорошо будет выпить теплый, но не горячительный напиток, такой как чай, молоко или бульон. При этом, по словам специалиста, на улице стоит бывать почаще, чтобы закаляться.