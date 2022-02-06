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Минобороны ФРГ исключило поставки вооружения на Украину

Марина Крижановская
12:46 06.02.2022
Отмечено, что нынешняя задача правительства Германии - снижение эскалации, поскольку есть желание «решить этот конфликт мирным путем».
Минобороны ФРГ исключило поставки вооружения на Украину
© Фото: Michaal Nigro, Keystone Press Agenc, Globallookpress
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Министерство обороны Федеративной Республики Германия сообщило, что исключает возможность поставок летального вооружения украинским властям. Министр обороны в то же время отметила, что продолжается диалог по урегулированию.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что от Киева поступал запрос на отправку войск в количестве 5000 солдат (или вооружения - прим. ред.). Также она добавила, что Германия является крупнейшим в мире донором «помощи развития» Украины.

«Кроме того, в течение многих лет мы четко давали понять, что поддерживаем Украину. Мы являемся крупнейшим в мире донором помощи развитию - уже поступило 1,83 миллиарда евро. Мы обучаем украинских солдат, поставляем аппараты ИВЛ, медикаменты и вакцины. Кроме того, вместе с Эстонией мы поставляем совершенно новый полевой госпиталь, и уже много лет лечим тяжелораненых украинских солдат в наших госпиталях Бундесвера», - приводит ее ответы немецкое издание Waz.

На вопрос осознает ли министр обороны принцип оказания военной помощи Украине, Ламбрехт ответила, что германской стороной был получен «прямой и конкретный запрос от посольства Украины».

«Как я уже сказала: мы получили прямой и конкретный запрос от посольства Украины относительно касок. Мы отреагировали на это очень быстро и несложно - с моей точки зрения, это само собой разумеющееся. Так же, как запросы на вентиляторы и вакцины», - пояснила она.

На ключевой вопрос о поставках вооружения украинской стороне министр обороны Ламбрехт ответила, что «позиция федерального правительства известна»: поставки оружия в страны, охваченные кризисом, не допустима.

«Позиция федерального правительства уже давно - даже в предыдущие законодательные периоды - состоит в том, что мы не доставляем оружие в районы кризиса, чтобы не допустить там дальнейшей эскалации», - подчеркнула принципиальную позицию Германии министр обороны.

Кристина Ламбрехт пояснила, что германская сторона нацелена на решение украинского кризиса мирным путем.

«В украинском конфликте у нас есть партнеры по переговорам, которые вернулись за стол переговоров - например, в Совете Россия-НАТО и в нормандском формате. Вот почему сейчас наша задача - снизить эскалацию. Мы хотим решить этот конфликт мирным путем», - подытожила министр обороны ФРГ.

Ранее в бундестаге призвали не поддерживать Украину из-за несоблюдения Минских соглашений. Депутат бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал снова вернуться к «спокойному и деловому диалогу».

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