В Бундестаге призвали не поддерживать Украину из-за несоблюдения Минских соглашений

Депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре призвал снова вернуться к «спокойному и деловому диалогу», предлагая более не поддерживать Украину «в одностороннем порядке».

Немецкий чиновник отметил изменившийся тон украинской риторики как «истеричный».

«Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели. Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть Минских договоренностей», - сообщил Котре в комментарии ТАСС.

Штеффен Котре выразил мнение, что поставки вооружения совершенно невозможны, потому как они «еще больше обострили бы ситуацию».

«Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию. К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России», - отметил он.

Также немецкий политик отметил нежелание России «дальнейшего распространение НАТО до своих границ», назвав его «очевидно неприемлемым».

«Россия не хочет ничего иного, как не допустить дальнейшее распространение НАТО до своих границ. Это понятно с геополитической точки зрения и легко принять. Соответствующее расширение НАТО для россиян, очевидно, полностью неприемлемо», - рассказал представитель Бундестага.

Также и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд 4 февраля в комментарии отметила готовность Соединенных Штатов к «серьезному возвращению к переговорам» на юго-востоке Украины в Донбассе. Она заявила, что «если мы сейчас можем быть полезными, то мы готовы быть полезными».