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На Курилах древний вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 2 км

Кира Карон
06:51 31.10.2021
Для вулкана был установлен один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.
На Курилах древний вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 2 км
© Фото: Europa Press Keystone Press Agency Globallookpress
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На северокурильском острове Парамушир Сахалинской области на вулкане Эбеко произошел выброс пепла. Его высота составила до двух километров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 1,8 километров над уровнем моря», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Пепловый шлейф распространился на пять километров к северо-востоку от вулкана.

В конце августа вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир при извержении выбросил пепел на высоту 3,7 км.  Тогда шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Эбеко - один из самых активных вулканов на Курильских островах. Его высота составляет 1 156м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильска.

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