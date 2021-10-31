На Курилах древний вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 2 км

На северокурильском острове Парамушир Сахалинской области на вулкане Эбеко произошел выброс пепла. Его высота составила до двух километров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир), высота пеплового выброса составила до 1,8 километров над уровнем моря», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Пепловый шлейф распространился на пять километров к северо-востоку от вулкана.

В конце августа вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир при извержении выбросил пепел на высоту 3,7 км. Тогда шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Эбеко - один из самых активных вулканов на Курильских островах. Его высота составляет 1 156м, он расположен в 7 км от города Северо-Курильска.