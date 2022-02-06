Опубликованы кадры операции по поиску пропавшего подо льдом в Одинцовском районе

Телеканал «Звезда» публикует кадры операции по поиску пропавшего подо льдом человека в Одинцовском районе. Предположительно, это может быть ранее объявленный пропавшим бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин, который уехал кататься на квадроцикле и пропала.

На кадрах видно, что спасатели привезли оборудование для бурения льда. Также к поискам подключились водолазы.

Следственный комитет Подмосковья проводит проверку информации о пропаже в Одинцовском районе Московской области человека на квадроцикле. Сообщается, что в Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области поступила информация о пропаже человека, оказавшегося подо льдом вместе со своим транспортным средством - квадроциклом.