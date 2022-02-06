В РФ госпитализированы 12 749 ковид-больных, что на 29,3% меньше, чем сутками ранее

В России за минувшие сутки с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией были госпитализированы 12 749 человек. Данный показатель снизился на 29,3% с разницей в 5283 человека.

Количество заразившихся продолжает расти. Их число уже приблизилось к 180 тысячам и достигло значения 180 071 случая. Количество выздоровевших достигло значения 59 583 человек. Данные приводит оперштаб России.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детсадах. Данную информацию также сообщал оперштаб. Теперь отпадает необходимость соблюдения ограничений контактировавшим с больными.